Директор «Табакерки» покинул театр

Директор Московского театра Олега Табакова Александр Стульнев заявил о том, что покидает пост. Его слова в понедельник, 12 ноября, передает РИА Новости.

«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял. Мне уже сделано новое предложение», — рассказал Стульнев.

Он добавил, что его новым местом работы, возможно, станет Театр имени Маяковского.

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Стульнев занимал пост директора театра-студии с момента основания.

«Табакерку» переименовали в «Театр Олега Табакова» в июле 2018 года по инициативе Владимира Машкова, которого назначили художественным руководителем учреждения после смерти Табакова.

Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта.

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