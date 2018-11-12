Директор «Табакерки» покинул театр

Директор Московского театра Олега Табакова Александр Стульнев заявил о том, что покидает пост. Его слова в понедельник, 12 ноября, передает РИА Новости.
«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял. Мне уже сделано новое предложение», — рассказал Стульнев.
Он добавил, что его новым местом работы, возможно, станет Театр имени Маяковского.
Стульнев занимал пост директора театра-студии с момента основания.
«Табакерку» переименовали в «Театр Олега Табакова» в июле 2018 года по инициативе Владимира Машкова, которого назначили художественным руководителем учреждения после смерти Табакова.
Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта.
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