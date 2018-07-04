Машков переименовал «Табакерку»

Московский театр-студия под руководством Олега Табакова в новом сезоне будет носить название «Театр Олега Табакова». Об этом в пресс-службе заведения рассказали ТАСС в среду, 4 июля.
33-й сезон откроется 4 сентября. Предыдущий был закрыт 1 июля. В театре его назвали самым тяжелым сезоном в истории коллектива.
23 апреля новый худрук театра, народный артист России Владимир Машков предложил переименовать студию так, как хотел этого Табаков. «Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова», — заявил Машков.
Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта. 6 апреля Машков был назначен новым худруком театра-студии, получившего неофициальное название «Табакерка».
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