Автор клипа «Цвет настроения синий» раскрыл страх Киркорова

Александр Гудков, автор музыкального клипа «Цвет настроения синий», раскрыл подробности съемок с Филиппом Киркоровым. Он рассказал о страхе эстрадного певца в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

Гудков признался, что сбросил шесть килограммов из-за стресса, вызванного страхом провала. «Сам Филипп переживал по этому поводу: "Не буду ли я выглядеть молодящимся клоуном?" Я говорил: "Да, Филипп, ты будешь выглядеть молодящимся клоуном, но это будет нормально"», — рассказал Гудков.

Он добавил, что не получил денег за работу: «Все ушло в производство».

Клип Киркорова вышел в передаче «Вечерний Ургант» в конце апреля. В нем также снялись Ольга Бузова, Григорий Лепс, Николай Басков, Яна Рудковская, Амиран Сардаров, рэпер Гнойный и Тимати. Киркоров появляется в парике, напоминающем прическу рэпера Фэйса. При этом он вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты.

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