Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

Народный артист СССР Олег Табаков, который скончался на 83 году жизни, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Ему выбрано место рядом с могилами актеров Леонида Броневого и Владимира Зельдина, сообщает ТАСС.

«Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее рядом с могилами Леонида Броневого, Владимира Зельдина и Ильи Глазунова», — рассказал источник в мэрии Москвы.

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Похороны пройдут 15 марта. Ранее в тот же день состоится прощание с артистом. Оно пройдет в МХТ имени Чехова, художественным руководителем и директором которого был покойный.

Табаков ушел из жизни 12 марта. Он несколько месяцев находился в больнице, и не узнавал близких. В январе Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Табаков известен по таким картинам, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».

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