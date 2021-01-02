Врачи оценили состояние госпитализированной Алисы Фрейндлих

Врачи оценили состояние госпитализированной с коронавирусом российской актрисы Алисы Фрейндлих как стабильное. Об этом рассказали ТАСС в субботу, 2 января, в клинической больнице №122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге.

«Состояние без изменений, ночь прошла спокойно», — уточнили там.

В конце декабря стало известно, что у 86-летней артистки поражено менее 50 процентов легких, а не 80, как это утверждалось ранее. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое, однако уточняют, что оно соответствует возрасту. Кроме того, они говорят об оптимистичных прогнозах, связанных с ее выздоровлением.

Также опровергнута информация о том, что Фрейндлих подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли ей покурить сигареты. В больницу она попала 28 декабря.