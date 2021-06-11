Звезда фильма «Зимняя вишня» госпитализирована с вирусной пневмонией

Российская актриса театра и кино Елена Сафонова госпитализирована в одну из больниц Москвы с вирусной пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что у 64-летней артистки взяли тест на COVID-19. В данный момент звезда фильма «Зимняя вишня» ожидает результаты анализа.

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. Ее кинематографический дебют состоялся в картине «Ищу мою судьбу» 1974 года выпуска. Всесоюзную популярность актрисе принесла роль в фильме «Зимняя вишня» режиссера Игоря Масленникова. Она также известна по таким лентам, как «Принцесса на бобах», «Президент и его женщина» и «Такси-блюз». В 2011 году Сафонова была признана заслуженной артисткой Российской Федерации.

Ранее стало известно, что российский рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) попал в больницу с коронавирусной инфекцией через несколько дней после церемонии награждения премии «Муз-ТВ». Хип-хоп-артист отмечал, что в последний раз болел в 2018 году, а также удачно избегал инфицирования COVID-19 за все время пандемии.