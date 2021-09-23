Вирусолог оценил шансы появления «суперштамма» COVID-19

Вирусолог Евгений Кунин считает, что новый «суперштамм» коронавируса может появиться угодно, однако пока ни один вариант не способен стать конкурентом «дельты». Так он оценил шансы появления нового варианта COVID-19 в беседе с «Известиями».

Специалист отметил, что конкурентный штамм не обязательно будет порождением «дельты». «Если бы этот штамм полностью — от слова "целиком" — вытеснил все остальные варианты, тогда конечно. Но остальные варианты где-то все равно продолжают персистировать», — подчеркнул Кунин.

Также он отметил, что достаточно вероятно, что следующий суперштамм «выскочит откуда-то из-за спины» у «дельты». По словам вирусолога, новый вариант может стать порождением другой ветки, и многое будет зависеть от взаимодействия между разными мутациями.

Эксперт считает, что гипотетический «суперштамм» способен заполучить новые свойства. При этом для появления нового варианта вируса нужна большая популярность своего вируса и множество хозяев. Поэтому появление нового варианта инфекции скорее возможно в странах, где много людей.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что «дельта»-штамм коронавируса широко распространился в России из-за лучшей способности заражать людей, чем у его предшественников. Тем не менее не исключено, что его вытеснит «мю»-штамм, который умеет обходить постковидный и поствакцинальный иммунитет.