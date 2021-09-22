В Роспотребнадзоре оценили опасность «дельта»-штамма коронавируса

Глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости оценил опасность штамма коронавируса «дельта».

Специалист предположил, что «дельта»-штамм COVID-19 будет меняться, появятся новые его ответвления, «которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом "дельты", который существует сегодня».

Вместе с тем Хафизов сослался на данные иностранных ученых, согласно которым, вариант «дельта» практически уже исчерпал себя и едва ли даст жизнь новым, еще более опасным штаммам. «Вероятность развития "дельты" в еще более опасном направлении невелика», — заключил эксперт Роспотребнадзора.

Ранее Камиль Хафизов назвал срок вытеснения других вариантов коронавируса на территории России штаммом «дельта». Он уточнил, что штамм «дельта» появился в стране примерно в конце апреля, а уже к середине лета стал доминирующим в стране. Этот вариант COVID-19 вытеснил остальные всего за пару месяцев. Скорее всего, другие известные штаммы не имеют преимуществ перед «дельтой», заключил Хафизов.