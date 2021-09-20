Американские биологи описали эволюцию коронавируса

Коронавирус развивается, чтобы лучше распространяться по воздуху, заявили ученые Университета Мэриленда, научная работа опубликована в Clinical Infectious Diseases.

Американские медики описали эволюцию коронавируса. Как отметили исследователи, инфицированные штаммом «альфа» (штамм вызвал всплеск числа больных в Великобритании в январе 2021 года) выдыхают в воздух в 100 раз больше вируса, чем те, кто подхватил оригинальный, уханьский, вариант COVID-19. «Альфа»-штамм SARS-CoV-2 оказался в 18 раз более заразным других штаммов до него

С мая 2020 года по апрель 2021 года биологи изучили данные 49 человек, инфицированных «альфа» и более ранними штаммами вируса. Все добровольцы не имели симптомов, либо болели коронавирусом в легкой форме. Исследователи сосредоточились на анализе качества воздуха, выдыхаемого больными в специальный аппарат Gesundheit-II. Их попросили дышать 30 минут в маске и столько же без нее. Количество выдыхаемого больными «альфой» вируса было на 43-100 раз был больше, чем у остальных штаммов.

По словам ученых, «дельта», вероятно, еще более адаптирована для «путешествия» во воздуху. Ведущий автор доктор Дон Милтон (Don Milton) считает необходимым ношение индивидуальных средств защиты: тканевые или медицинские маски вдвое сокращают риск заражения COVID-19. Он призвал компании проводить вентиляцию и обеззараживание рабочих мест.

Ранее британские медики назвали индийский штамм коронавируса наиболее опасным и заразным. По их словам, риск госпитализации при заражении индийским штаммом COVID-19 («дельта») в два раза выше, чем при заражении британским штаммом («альфа»).