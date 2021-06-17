Назван самый опасный штамм коронавируса

Британские медики назвали индийский штамм коронавируса наиболее опасным и заразным. Об этом говорится в опубликованном в журнале The Lancet исследовании.

Специалисты проанализировали случаи заболевания в Шотландии в период с 1 апреля по 28 мая 2021 года. Были изучены 99 процентов историй болезни пациентов. За рассматриваемый период было зарегистрировано 19 543 подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Основываясь на полученных данных, ученые пришли к выводу, что риск госпитализации при заражении индийским штаммом COVID-19 (так называемый Delta) в два раза выше, чем при заражении британским штаммом (Alpha).

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Медики также отметили, что риск госпитализации был значительно выше у пациентов с пятью или более сопутствующими заболеваниями.

Также в исследовании говорится, что вакцинация является достоверным методом снижения риска инфицирования. Кроме того, выяснилось, что вакцины Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech оказались менее эффективными в борьбе с индийским штаммом, чем с британским. Однако медики отметили, что у них не было достаточного количества госпитализаций, чтобы сравнивать вакцины в этом отношении.

Так называемый индийский штамм коронавируса был обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

17 июня стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует предложить производителям прививку, которая адаптирована под индийский штамм коронавируса. Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против нового индийского штамма коронавируса.