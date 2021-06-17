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Оценена эффективность «ЭпиВакКороны» против новых штаммов коронавируса

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» действенна против британского штамма коронавируса, однако она показала незначительное снижение уровня защиты против южноафриканского и индийского штаммов. Эффективность оценил глава разработавшего эту вакцину центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время все вакцины построены на основе исходного уханьского варианта коронавируса. Кроме того, вакцинация позволит обеспечить коллективный иммунитет, который сможет защитить от новых вариантов вирусов.

«Против британского варианта показан абсолютно аналогичный уровень вируснейтрализующих антител, как и против референсного варианта. (...) Против южноафриканского, индийского наблюдается незначительное снижение титров нейтрализующих антител, но при этом нейтрализующие антитела все равно сохраняются», — уточнил Максютов.

Ранее вирусолог Виталий Зверев определил частоту вакцинации после прививки «ЭпиВакКороной». По его словам, прививаться от коронавируса придется не единожды, а так же, как от гриппа. Он отметил, что в настоящий момент информации о вакцинации публикуется очень мало и нет данных о том, какой продолжительности иммунитет появляется у привитых.

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