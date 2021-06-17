Вирусолог определил частоту вакцинации после прививки «ЭпиВакКороной»

Прививаться от коронавируса придется не единожды, а так же, как от гриппа. Так научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, доктор биологических наук, профессор Виталий Зверев отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на заявление гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова об отсутствии антител спустя девять месяцев с момента вакцинации «ЭпиВакКороной» у почти половины добровольцев.

«Авторы вакцины ("ЭпиВакКороны" — прим. "Ленты.ру") говорили, что их вакцина дает иммунитет на год. Очевидно, что дальше нужно ревакцинироваться. Ведь с гриппом та же ситуация. От него прививаются каждый год. Тут та же история, придется прививаться чаще», — заявил Зверев.

Вирусолог отметил, что пока информации о вакцинации публикуется очень мало и нет данных о том, какой продолжительности иммунитет появляется у привитых.

«Единственное, что я знаю про эту вакцину, что она похожа на те, что вкалывают от гепатита В или против папилломавируса человека. Их делают по три раза, чтобы добиться иммунитета. Сейчас подберут те схемы, которые подходят для каждой вакцины, и будут рекомендовать», — поделился специалист.

Зверев подчеркнул, что эффективность любой вакцины невозможно сразу оценить. По его словам, анализ данных по привитым «ЭпиВакКороной» осложнен тем, что в какой-то момент ее стали вкалывать всем желающим, вне зависимости от показателей здоровья. Однако он подчеркнул, что «огульно сказать, что ничего там нет и вакцина неэффективна, нельзя».

«В первую очередь я должен сказать, что нет ни одной вакцины, которая давала бы стопроцентный иммунный ответ у всех. Таких в природе не существует. Антитела исчезают после любой вакцинации или заболевания. Поскольку в эту вакцину входит белок, который участвует в формировании клеточного иммунитета, то есть создании клеточной памяти, то вполне возможно, что вакцина все равно работает и дает иммунитет. Иммунитет — это не только антитела. Все почему-то его пытаются мерять антителами, но ведь есть еще и другие показатели», — резюмировал Зверев.

Ранее Максютов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что у почти половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев спустя девять месяцев не были обнаружены антитела. По словам руководителя центра «Вектор», на момент проверки через три и шесть месяцев они были у всех вакцинированных.

«Вектор» является разработчиком «ЭпиВакКороны». О завершении первой фазы клинических исследований вакцины представитель центра сообщал 17 сентября прошлого года. Он уточнял, что на том этапе проверялась безвредность препарата.