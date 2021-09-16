Россиянам предрекли рост заболеваемости COVID-19 до декабря

Вирусолог, лауреат государственной премии России по науке и технике Александр Бутенко предрек рост заболеваемости COVID-19 до декабря 2021 года. По его мнению, это будет происходить из-за погоды и окончания сезона отпусков. Его слова опубликовалf радиостанция «Говорит Москва».

«В прошлом году после окончания отпускного периода и возвращения детей в школу, студентов в университеты, других людей по своим рабочим местам резко возросла заболеваемость с сентября до декабря. Можно было бы предполагать, что это и сейчас произойдет», — объяснил эксперт, отметив, что в стране преобладает «дельта»-штамм коронавируса.

По его мнению, на рост заболеваемости COVID-19 влияет ряд факторов, среди которых ухудшение погоды осенью и окончание сезона отпусков.

«Грипп — это сезонное заболевание и прогрессирует оно где-то осенью, потому что люди скапливаются в помещениях», — сказал Бутенко, подчеркнув, что способы передачи при коронавирусе и гриппе общие.

16 сентября в России впервые с 26 августа выявили больше 19 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии в стране составило 7 214 520. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве (2479 случаев), Санкт-Петербурге (1653 случая) и в Московской области (768 случаев).