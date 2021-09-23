В центре Чумакова высказались о признании вакцины «КовиВак» за рубежом

Признание российской вакцины от COVID-19 «КовиВак» в других странах — это вопрос в большей степени политический. Об этом заявил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, его слова передает ТАСС.

Глава центра отметил, что есть несколько аспектов, связанных с признанием «КовиВака» в других странах. Первый — это процесс регистрации, который подразумевает много работы с организационными вопросами. Также важно соответствие препарата и его исследований мировым стандартам.

«Другой аспект — это приезд (в другие страны — прим. "Ленты.ру") наших граждан, которые привиты той или иной отечественной вакциной. Мне кажется, этот вопрос больше находится в политической сфере и соответствующих соглашений», — заявил Ишмухаметов.

Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» центра имени Чумакова стала третьей, зарегистрированной в России. Препарат разработали на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.

Когда препарат поступил в гражданский оборот в марте 2021 года, россияне стали выстраиваться за ним в очереди. «КовиВак» редко поставляют в прививочные пункты — это связано с долгим процессом производства вакцины.