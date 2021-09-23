В центре имени Чумакова заявили о модернизации производства вакцины «КовиВак»

Модернизация производства российской вакцины от коронавируса «КовиВак» успешно завершена в запланированные сроки. Об этом заявил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов, его слова передает ТАСС.

Ишмухаметов отметил, что в центре имени Чумакова начали производить вакцины на новом оборудовании. Это позволит увеличить мощности производства препарата в два-два с половиной раза.

По словам главы центра, в гражданский оборот выпущено 1,5 миллиона доз вакцины «КовиВак», до конца года планируется выпустить еще 2,5 миллиона доз.

Российская вакцина от COVID-19 «КовиВак» стала третьей, выпущенной в России. Она была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Препарат разработали на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для изготовления прививки использовали коронавирус, который очищается, «убивается» формалином и вводится как вакцина.

В гражданский оборот вакцина вышла в марте 2021 года. За препаратом

центра имени Чумакова россияне выстраиваются в очереди. Ее редко поставляют в прививочные пункты и она быстро заканчивается, потому что процесс производства вакцины занимает много времени.