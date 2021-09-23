Врач предостерегла от сбивания температуры при коронавирусе

Врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала «Укринформ», что температуру тела до 38 градусов при легком течении коронавируса не следует сбивать, если пациент переносит ее нормально. Однако, если она поднимается выше, можно принять жаропонижающий препарат.

Специалист заявила, что если повышенная температура у человека сопровождается сильной головной болью, он плохо себя чувствует, необходимо пить симптоматические лекарства. Она предостерегла от использования парацетамола и посоветовала употреблять ибупрофен. Также Гук отметила, что хорошие противовоспалительные свойства имеет мефенаминовая кислота, витамин С и кверцетин.

Также медик подчеркнула, что принимать медикаменты стоит с самого начала болезни и не забывать измерять сатурацию. Она не должна быть ниже 92 процентов. Если показатель не соответствует норме, необходимо вызывать скорую помощь.

Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что эффективность прививки от COVID-19 проявляется по-разному для каждого штамма коронавируса. По словам специалиста, вакцина в случае с «дельта»-штаммом работает менее эффективно по сравнению с изначальным «уханьским» вариантом.