Попова оценила возможность введения нового локдауна в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность введения локдауна в России. По ее мнению, на данный момент для подобных ограничений нет никаких оснований. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня никаких оснований говорить о локдауне Анна Попова о возможности введения локдауна

Российские политики о локдауне

О том, что необходимости ужесточения коронавирусных ограничений или введения локдауна в стране нет, в среду, 22 сентября, говорила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, для таких мер нет никаких оснований.

В Кремле также сообщили, что никаких решений о введении очередных ограничений или новом локдауне в России из-за ситуации с распространением COVID-19 пока не принималось.

По крайней мере на федеральном уровне, на уровне администрации президента каких-то обсуждений [об ужесточении антикоронавирусных мер] не ведется Дмитрий Песков о вероятности введения нового локдауна

Рост заболеваемости

Вместе с тем Анна Попова констатировала, что в 36 российских регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По ее словам, он наблюдается впервые за восемь недель. «Рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25», — заявила Попова. При этом 95 процентов больных в России заражены «дельта»-штаммом коронавируса.

При этом в стране уже два дня подряд фиксируется более 21 тысячи случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 376 374. Кроме того, 24 сентября в стране побит суточный рекорд по смертям пациентов с COVID-19.

828 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за прошедшие сутки

Регионы

В тот же день ограничения из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19 ужесточили в Саратовской области. С понедельника, 27 сентября, фуд-корты и развлекательные комнаты в торговых центрах области будут закрыты. В Саратове все школы до 11 октября перейдут на дистанционную форму обучения. Также с 22 сентября на дистанционное обучение перевели школьников из Оренбурга, кроме учащихся младших классов и выпускников.

За день до этого власти Пермского края решили ввести систему QR-кодов для посещения мероприятий, спортивных соревнований, учреждений культуры и заведений общественного питания. Губернатор региона Дмитрий Махонин считает, что эта мера, в частности, сократит число контактов зараженных со здоровыми, побудит учреждения прививать сотрудников и стимулирует не вакцинированных граждан сделать прививку.

В ряде регионов перевод учащихся на удаленку связан не только с коронавирусом, но и с ОРВИ — из-за роста заболеваемости в Воронежской области на дистанционное обучение отправили учеников пяти школ и 118 классов

Мнение экспертов

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с «Лентой.ру» объяснил рост числа заражений коронавирусом в России естественным, так как осенью начинается подъем заболеваемости. Он считает, что улучшить ситуацию поможет вакцинация населения.

Неплохо поработали летом, когда было принято решение привить обязательный контингент — социальную сферу и так далее. Но этого оказалось пока мало Геннадий Онищенко о необходимости вакцинации населения

Мнение Онищенко разделяет и заслуженный врач России Михаил Каган. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в стране во многом зависит от поведения населения, от того, как быстро люди будут вакцинироваться, насколько массово будут носить маски.

Вакцинация

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 22 сентября сообщила, что в стране полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли почти 40 миллионов взрослых граждан, а эффективность российской вакцины подтверждается большим количеством наблюдений.

При этом, по ее словам, на сегодняшний день в стране уже достаточно высокий удельный вес россиян с иммунитетом к COVID-19. Попова отметила, что в стране есть вакцина и «мы движемся к заветным цифрам», но сейчас необходимо вдвое большее число граждан с иммунитетом.

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Грипп

Также Анна Попова рассказала, что в России наблюдается уникальная ситуация с сезонным гриппом. По ее словам, первые случаи заражения в стране выявили еще в конце июля, групповые случаи заболеваемости фиксировались и в августе.

Глава Роспотребнадзора также предупредила, что в этом году в группу риска по гриппу входят люди, перенесшие COVID-19, поэтому они должны привиться в первую очередь. Как заявлял заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, между вакцинацией от гриппа и коронавируса рекомендуется делать перерыв в один месяц.

Однако, как объявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, в России уже начались доклинические исследования возможности начать одновременный ввод вакцин от гриппа и COVID-19, пока что они проводятся на животных.

Новая волна

Как считает ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев, наибольший рост заболеваемости COVID-19 в ближайшее время может произойти в регионах, где нет достаточного уровня коллективного иммунитета. По его словам, предпосылки для новой волны уже есть, однако не в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах. В столицах же, очень большое количество переболевших и большое количество вакцинированных, поэтому вирусу распространяться сложнее, отметил специалист.