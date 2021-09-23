В Кремле ответили на вопрос о новом локдауне в России из-за COVID-19

Песков: решений о локдауне или других ограничениях по COVID-19 в России не принималось

На данный момент никаких решений о введении очередных ограничений или новом локдауне в России из-за ситуации с распространением COVID-19 пока не принималось. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что на федеральном уровне в администрации главы государства в настоящее время не обсуждается вопрос об ужесточении антикоронавирусных мер.

Ранее Песков отмечал, что есть много версий, связанных с началом новой волны COVID-19, и некоторые вирусологи предполагают, что она может не повториться.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что необходимости в усилении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране пока нет.

О росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России 22 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что такой рост наблюдается впервые за восемь недель.