Матвиенко оценила необходимость введения локдауна из-за COVID-19 в России

Матвиенко: в России нет оснований для введения локдауна из-за коронавируса

Необходимости ужесточения коронавирусных ограничений или введения локдауна из-за COVID-19 в России нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает ТАСС.

«Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет», — сказала Матвиенко.

О росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что такой рост наблюдается впервые за восемь недель.

Ранее возможность нового локдауна в России отвергли в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, есть много версий, связанных с началом новой волны COVID-19, — некоторые вирусологи предполагают, что она может не повториться.