Россия
 
Последние новости
В США раскрыли детали биографий лидеров «Талибана»
Появились новые подробности о впавшем в кому основателе «Смысловых галлюцинаций»
Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Грузией
В Подмосковье школьники ограбили пивную и магазин канцтоваров перед Днем знаний 
США оценили возможность признания власти «Талибана» в Афганистане
Выплаты пенсионерам назвали вызовом для Сбера
В Ростовской области задержали начальника и сотрудников районного отдела ГИБДД
Россиянка забралась в древний саркофаг на Кипре и застряла
Появились новые снимки «китайского Javelin»
Пилот назвал настоящую причину крушения Ил-112В
Новости партнеров
Прослушать новость

Матвиенко высказалась о насильственной вакцинации от COVID-19

Спикер Совфеда Матвиенко: о насильственной вакцинации от COVID-19 речи не идет
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

О насильственной вакцинации от коронавируса речи не идет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Пензу, передает ТАСС.

По ее словам, необходимость прививки от COVID-19 должны также разъяснять местные власти. Она отметила, что это их личная ответственность.

Матвиенко добавила, что одним из регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавируса является Пензенская область — сейчас в регионе привиты 58 процентов населения старше 60 лет.

Ранее Матвиенко спрогнозировала сроки улучшения ситуации с коронавирусом. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране улучшится к октябрю. Председатель Совфеда отметила, что обстановка с COVID-19 в России постоянно меняется и остается нестабильной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Матвиенко назвала восстановленный в Казани собор символом духовного возрождения
Матвиенко спрогнозировала сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России
Матвиенко сделала прививку от COVID-19 назальной вакциной