Матвиенко высказалась о насильственной вакцинации от COVID-19

Спикер Совфеда Матвиенко: о насильственной вакцинации от COVID-19 речи не идет

О насильственной вакцинации от коронавируса речи не идет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Пензу, передает ТАСС.

По ее словам, необходимость прививки от COVID-19 должны также разъяснять местные власти. Она отметила, что это их личная ответственность.

Матвиенко добавила, что одним из регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавируса является Пензенская область — сейчас в регионе привиты 58 процентов населения старше 60 лет.

Ранее Матвиенко спрогнозировала сроки улучшения ситуации с коронавирусом. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране улучшится к октябрю. Председатель Совфеда отметила, что обстановка с COVID-19 в России постоянно меняется и остается нестабильной.