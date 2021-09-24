Врач объяснил отсутствие распространенного симптома у больных COVID-19

Некоторые зараженные коронавирусом не теряют обоняние, однако при этом жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об отсутствии распространенного симптома у больных COVID-19 рассказал инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков, его слова приводит URA.RU.

«Если раньше он [вирус] больше поражал верхние дыхательные пути через носоглотку и обладал нейротропным действием, проникал в обонятельные луковицы поражал их, то сейчас он поражает не только носоглотку, но и кишечник», — объяснил Тимаков.

Руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор Михаил Щелканов согласился с коллегой и заявил, что обоняние у зараженных коронавирусной инфекцией пропадет только при определенном условии.

«Запах и вкус наименее вероятно пропадет, если вы заражаетесь элементарным путем, то есть через грязные руки, когда вирус сразу попадает в пищеварительный тракт и через обонятельные луковицы в мозг не проникает», — констатировал Щелканов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала «самый грозный» симптом коронавируса. По ее мнению, им является одышка. В случае ее возникновения, необходимо обратиться к врачу, заявила специалист.