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В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом коронавируса

Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная: самым опасным симптомом COVID-19 является одышка
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Софья Сандурская/ АГН «Москва»

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала самый грозный симптом коронавируса, им является одышка. Ее слова приводит РИА Новости.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», — подчеркнула эпидемиолог.

Специалист Роспотребнадзора добавила, что в последнее время новых симптомов коронавируса не появлялось, все они были описаны в прошлом году.

Ранее Пшеничная назвала особенности потери обоняния и вкуса, возникающие при коронавирусной инфекции. Она заявила, что подобные нарушения чаще встречаются у женщин и в среднем сохраняются около восьми дней. По словам эпидемиолога, потеря обоняния встречается не только во время заболевания COVID-19, но и при других ОРВИ, однако реже — примерно в 20 процентах случаев.

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