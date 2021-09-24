Попова оценила российские вакцины от COVID-19

Российские вакцины от коронавируса очень эффективны. Такую оценку отечественным препаратам против COVID-19 дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1», такой вывод Роспотребнадзор сделал исходя из того, что из 47 миллионов привитых первой дозой вакцины людей «дельта»-штаммом заразились около двух процентов.

Ранее Анна Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России. Главный санитарный врач отметила, что такой рост заболеваемости наблюдается впервые за восемь недель. Также она оценила вероятность введения локдауна в России. По ее мнению, на данный момент для подобных ограничений нет никаких оснований.