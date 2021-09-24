В России выявили 21 379 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 21 379 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 376 374. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 24 сентября.

21 379 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 21 438 случаев заражения.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (2893), Санкт-Петербурге (1874) и в Московской области (1008). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (13), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (18).

За сутки умерли 828 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 202 273 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 828, общий — 6 574 608.