В России выявили больше 21 тысячи новых случаев коронавируса впервые с августа

В России за последние сутки выявили 21 438 новых случаев коронавируса впервые с 15 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 354 995. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 23 сентября.
21 438
случаев COVID-19
выявили в России за сутки впервые с 15 августа
Днем ранее в стране зафиксировали 19 706 новых случаев заражения. Прирост составил 0,29 процента.
Больше всего заражений выявили в Москве (3445), Санкт-Петербурге (1698) и в Московской области (936). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (14), Ненецком автономном округе (15) и в Магаданской области (19).
За сутки скончались 820 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 201 445 человек.
Суточный показатель выздоровлений составил 16 567, общий — 6 558 780.