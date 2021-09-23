В России выявили больше 21 тысячи новых случаев коронавируса впервые с августа

В России за последние сутки выявили 21 438 новых случаев коронавируса впервые с 15 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 354 995. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 23 сентября.

21 438 случаев COVID-19 выявили в России за сутки впервые с 15 августа

Днем ранее в стране зафиксировали 19 706 новых случаев заражения. Прирост составил 0,29 процента.

Больше всего заражений выявили в Москве (3445), Санкт-Петербурге (1698) и в Московской области (936). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (14), Ненецком автономном округе (15) и в Магаданской области (19).

За сутки скончались 820 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 201 445 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 567, общий — 6 558 780.