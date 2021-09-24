Россиянам рассказали о полезных для переболевших коронавирусом продуктах

Нутрициолог Ксения Черная рассказала на своем YouTube-канале о полезных продуктах, которые помогут переболевшим коронавирусом восстановиться после болезни.

По словам специалиста, переболевшим COVID-19 необходимо употреблять продукты, в которых содержатся витамин А и омега-3 жирные кислоты, которые способствуют восстановлению клеток после вирусного заболевания. Речь идет о печени трески, жирной рыбе, яйцах, субпродуктах, а также оливковом, льняном и конопляном маслах. В то же время Черная рекомендовала россиянам сосредоточить внимание на животных источниках омега-3, поскольку, в отличие от растительных, они усваиваются у 100 процентов людей.

Ускорить процесс восстановления также помогут продукты, оказывающие противовоспалительное действие, поскольку после COVID-19 долгое время может поддерживаться хроническое воспаление. Нутрициолог посоветовала включить в рацион необходимо включить куркуму, темно-зеленые овощи, зелень и ягоды.

Помимо этого Черная отметила, что для восстановления пищеварения после перенесенного коронавируса следует отказаться от сахара и продуктов, в которых содержится глютен. Также стоит отказаться от молочных и кисломолочных продуктов.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил запрещенные при постковидном синдроме продукты. В частности, он посоветовал исключить из питания сахар, картофель и рис.