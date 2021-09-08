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Диетологи назвали разрушающие иммунитет продукты

Диетологи из США советуют отказаться от чипсов и сахара для поддержания иммунитета
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Фото: Rod Long / Unsplash

Врачи-диетологи из США назвали продукты, которые могут навредить иммунной системе. Их советы публикует Eat This, Not That!

В первую очередь специалисты не рекомендуют употреблять продукты с избыточным содержанием сахара, например слишком сладкое печенье. «Избыточное потребление сахара и простых углеводов может ослабить функции иммунных клеток и поставить под угрозу ваш иммунитет», — заявила врач-диетолог Линдси ДеСото (Lindsey DeSoto).

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Невоздержанность в употреблении алкоголя также ведет к сбоям в работе иммунной системы. ДеСото уверяет, что, выпивая более одного-двух бокалов вина в день, человек разрушает иммунитет. Бесконтрольное потребление алкоголя может привести к осложнениям при любой болезни.

Диетологи не рекомендуют увлекаться чипсами и другими готовыми закусками из магазина. Такие продукты содержат большое количество соли, жиров и сахара. «Эти вещества способствуют развитию болезней сердца, почек, появлению хронических воспалений, и ослаблению иммунитета в целом», — считает эксперт Леонила Кампос (Leonila Campos)

Фастфуд тоже может навредить иммунной системе из-за высокого содержания в такой еде насыщенных жиров. По словам доктора Ханны Брин (Hannah Byrne), чрезмерное употребление насыщенных жиров приводит к возникновению воспалительных процессов и ослабляет иммунитет.

Солить еду также стоит осторожно, так как натрий способствует повышению артериального давления и задержке в организме жидкости. «Задержка жидкости заставляет почки интенсивно выводить избыток натрия. В эти моменты снижается способность организма бороться с инфекциями», — говорит Брин.

Кроме того, диетологи утверждают, что недоедание в течение дня отрицательно влияет на иммунную систему. «Люди, которые целенаправленно ограничивают свой рацион, питаются нерегулярно или страдают расстройствами питания, рискуют нанести серьезный вред иммунитету», — пояснила диетолог Роксана Эсани (Roxana Ehsani).

Ранее британский диетолог Лола Бриггс объяснила, почему рекомендует выбирать еду в соответствии с «радужным правилом»: то есть питаться разноцветными овощами, в которых содержатся разные полезные вещества. По словам специалиста, лучше покупать сезонные овощи и фрукты.

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