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07:58, 26 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за оправдание украинских националистических организаций

В Красноярском крае россиянина задержали за оправдание терроризма в мессенджере

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Красноярском крае россиянин стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, жителя города Шарыпово задержали после сообщений и комментариев в одном из мессенджеров, где он оправдывал террор и деятельность двух запрещенных украинских националистических организаций. Дело возбуждено по материалам регионального главка МВД. В ходе допроса мужчина полностью признал вину в содеянном.

25 апреля сообщалось, что в Кузбассе суд приговорил к десяти годам лишения свободы 26-летнего жителя Бурятии, собиравшегося воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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