Популярный комик рассказал о коньяке за 50 тысяч рублей на съемках Comedy Club

Популярный российский комик и актер Дмитрий Журавлев рассказал, что на съемках в Comedy Club, где он присутствовал в качестве зрителя, коньяк в баре стоил 50 тысяч рублей. Историей он поделился в шоу «Я себя знаю!», выпуск которого вышел во «ВКонтакте».

Журавлев раскрыл, что был приглашен на съемки новогоднего выпуска Comedy Club, которые проходили в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Его посадили за столик с другими актерами.

«Меня удивил уровень "Барвихи Luxury Village". Там лежали три мандарина на столе и бутылка шампанского не самого хорошего», — отметил Журавлев. По словам комика, сидевшие рядом с ним зрители принесли с собой коньяк и пили его во время съемок.

Когда у компании кончился алкоголь, они решили купить бутылку коньяка в баре. Журавлева при этом сопровождал актер Степан Девонин, который вызвался заплатить за спиртное. «Бедный Девонин прислоняет свою карту. Ему бармен говорит: "У вас недостаточно средств"», — продолжил комик.

Выяснилось, что бутылка алкоголя стоила 50 тысяч рублей. Юморист отметил, что его спутнику пришлось звонить и просить, чтобы ему перевели денег на карту и он мог приобрести спиртное.

Ранее участница Comedy Club Екатерина Шкуро назвала главную сложность проекта. Она согласилась с мнением, что аудиторию на съемках программы бывает сложно рассмешить.