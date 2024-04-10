Участница Comedy Club раскрыла главную сложность выступлений в шоу

Участница Comedy Club Шкуро заявила, что аудиторию шоу бывает сложно рассмешить

Российская актриса, участница юмористического проекта Comedy Club на ТНТ Екатерина Шкуро раскрыла главную сложность выступлений в шоу. В интервью журналисту Карену Адамяну она согласилась с мнением, что аудиторию программы бывает сложно рассмешить. Видео доступно во «ВКонтакте».

Актриса рассказала, что перед главными съемками в Comedy Club участники проекта выступают в другой локации перед небольшой аудиторией и проверяют на ней материал. Как правило, на этом мероприятии зрители более тепло принимают шутки, нежели непосредственно на съемке, пояснила Шкуро.

«Самый для меня сложный момент — это когда ты выступаешь на этой репетиции перед зрителем, и реакция яркая, люди смеются. Ты думаешь: "Блин, крутой номер, он зайдет". И потом ты в ожидании такой же реакции с этим же номером выступаешь на Барвихе. Какая-то шутка (...) — и тишина», — заявила она.

Участница телешоу добавила, что впоследствии на отдельные отрывки номеров могут наложить смех. Шкуро также назвала аудиторию Comedy Club «в хорошем смысле зажравшейся публикой».

Ранее популярный в России стример и блогер EXILE (настоящее имя — Илья Яцкевич) рассказал об участии в съемках Comedy Club. Он заявил, что юморист Павел Воля умеет держать внимание аудитории, а также качественно работает с подачей материала.