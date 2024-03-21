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13:51, 21 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер раскрыл изнанку съемок Comedy Club

Илья Эксайл

Илья Эксайл. Кадр: Андрюша Прокофьев / YouTube

Популярный в России стример и блогер EXILE (настоящее имя — Илья Яцкевич) рассказал об участии в съемках юмористического шоу Comedy Club на канале ТНТ. Изнанку проекта он раскрыл в выпуске шоу «Подкаст 24», доступном на YouTube.

Говоря о съемках проекта, Яцкевич оценил работу юмориста Павла Воли. По словам блогера, он умеет держать внимание аудитории, а также качественно работает с подачей материала. Яцкевич признался, что в своих навыках публичных выступлений он существенно уступает Воле.

«Как они это сделали? Это *** как сложно!» — сказал стример о шоу.

Ранее Яцкевич признался, что боится блокировки видеохостинга YouTube в России, так как не знает, что последует за ограничением доступа к платформе.

EXILE ведет стримы на платформе Twich и снимает развлекательные ролики на YouTube. На его аккаунт на видеохостинге подписаны 4,62 миллиона пользователей.

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      Мария Большакова
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