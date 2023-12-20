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20:46, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о паранойе из-за блокировки YouTube

Блогер EXILE заявил, что боится блокировки YouTube в России
EXILE

EXILE. Кадр: ВПИСКА / YouTube

Популярный блогер и стример EXILE (настоящее имя — Илья Яцкевич) заявил, что боится блокировки YouTube в России. В этом он признался в интервью для YouTube-канала «Вписка».

Интервьюер задал Яцкевичу вопрос о том, чего он боится. «Боюсь блокировки YouTube. [Это] то, из-за чего прям паранойю. Просто непонятно, что будет, что следует за этим», — ответил блогер.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что ограничивать доступ к YouTube в России не планируется. Она рассказала, что сейчас среди отечественных площадок нет достойной замены YouTube.

Перед этим о возможности блокировки видеохостинга на территории страны заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, в России могут ограничить доступ к YouTube в том случае, если появится его полноценная отечественная замена.

EXILE — российский блогер, который ведет стримы и снимает развлекательные ролики. На его аккаунт в Twitch подписано 675 тысяч человек, а на YouTube — 4,37 миллиона пользователей.

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