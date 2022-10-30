Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:38, 30 октября 2022Интернет и СМИ

В России назвали условие блокировки YouTube

Депутат Матвейчев назвал блокировку YouTube возможной при появлении альтернативы

Фото: Hideki Yoshihara / AFLO / Globallookpress.com

Видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России только в случае появления полноценной альтернативы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Идут процессы против Google о признании банкротом. У нас есть большое количество исков против них, идут судебные процессы. До тех пор, пока не будет полноценной замены в лице хотя бы Rutube, который обещал нам всем, что через полгода выйдет на арену и сможет стать заменой YouTube. Это было в апреле, полгода прошло. Мы надеемся, что к концу года Rutube сможет что-то сделать», — рассказал депутат.

Тут вопрос в большей степени политический. Эта платформа на всю катушку используется против России, там банят и закрывают наши каналы

Олег Матвейчевдепутат Госдцмы

Бизнесмен и владелец холдинга «Конкорд» и ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность YouTube. «Во время проведения специальной военной операции (СВО) на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. На YouTube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы», — говорится в заявлении пресс-службы компании «Конкорд».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Атаковавшие Севастополь беспилотники прошли по зерновому коридору
Винер одной фразой оценила видео МОК без упоминания гимнасток из СССР и России
Жаловавшиеся Меркель жители омской деревни добились ремонта дороги
В Финляндии начали расследование контрабанды предназначенного для Украины оружия
В России назвали условие блокировки YouTube
Минобороны провело экспертизу найденных в акватории Севастополя беспилотников
Второго подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали
Жена Джастина Бибера вышла в свет в прозрачном платье
Власти сообщили о 153 погибших в давке в Сеуле
Украина попросила США надавить на Израиль из-за поставок оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.