Мизулина оценила перспективу блокировки YouTube в России

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что блокировать YouTube в России не планируется

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что в России не планируется ограничивать доступ к видеохостингу YouTube. Ее слова приводит РИА Новости.

Обсуждая со студентами из Нижнего Новгорода вопрос блокировки видеохостинга, Мизулина отметила, что в России нет его достойных аналогов. «И в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода», — оценила она перспективу блокировки сервиса.

Глава ЛБИ предположила, что заменой YouTube может стать платформа «VK Видео». Однако, отметила Мизулина, сервису еще нужно совершенствоваться.

Ранее о том, могут ли в России заблокировать видеохостинг, высказался заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он заявил, что к YouTube могут ограничить доступ в том случае, если появится его полноценная отечественная замена.