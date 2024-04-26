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08:11, 26 апреля 2024Экономика

Москвичам пообещали дожди на майские праздники

Синоптик Шувалов: в начале месяца не исключены кратковременные дожди

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Майские праздники в столице пройдут с резкими скачками температуры. Об этом «Вечернюю Москву» предупредил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

В начале месяца температура ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов Цельсия. Не исключены кратковременные дожди. К 9 мая похолодает — температура воздуха снизится примерно до плюс 12-17 градусов.

По его словам, в пятницу, 26 апреля, выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах плюс 13−18 градусов. В субботу, 27 апреля, дожди пойдут на убыль, а в воскресенье, 28 апреля, окончательно распогодится.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» предсказали, что шлейф от песчаной бури из Африки дойдет до Поволжья в пятницу, 26 апреля, а также до Южного и Среднего Урала в субботу, 27 апреля. Из-за этого в регионах возможен «ржавый» дождь.

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      Мария Черкасова
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