Москвичам пообещали дожди на майские праздники

Синоптик Шувалов: в начале месяца не исключены кратковременные дожди

Майские праздники в столице пройдут с резкими скачками температуры. Об этом «Вечернюю Москву» предупредил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

В начале месяца температура ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов Цельсия. Не исключены кратковременные дожди. К 9 мая похолодает — температура воздуха снизится примерно до плюс 12-17 градусов.

По его словам, в пятницу, 26 апреля, выпадет до 80 процентов месячной нормы осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах плюс 13−18 градусов. В субботу, 27 апреля, дожди пойдут на убыль, а в воскресенье, 28 апреля, окончательно распогодится.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» предсказали, что шлейф от песчаной бури из Африки дойдет до Поволжья в пятницу, 26 апреля, а также до Южного и Среднего Урала в субботу, 27 апреля. Из-за этого в регионах возможен «ржавый» дождь.