Нескольким российским регионам предсказали «ржавый» дождь

В «Фобосе» спрогнозировали «ржавый» дождь в Поволжье и на Урале

Пыльный шлейф из Африки в пятницу, 26 апреля, достигнет Поволжья, в субботу, 27 апреля, — Южного и Среднего Урала. Об этом РИА Новости рассказали в центре погоды «Фобос».

Синоптики спрогнозировали, что в этих регионах возможен «ржавый» дождь.

Ранее осадки желтого цвета выпали в Крыму и Белгороде. Там небо стало желтым, а после дождя на машинах и предметах остался налет. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил феномен африканской пылью и песком, добравшимися до России. По его словам, греческие метеорологи дали песчаной буре имя «Красная Минерва».

При этом синоптик добавил, что концентрация гидрометеоров пыльной и песчаной бури из Сахары в России ничтожно мала.

В свою очередь иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что при вдыхании песчаная пыль может попасть в легкие. Это чревато силикозом. Специалист добавил, что от песчаной пыли лучше всего поможет сертифицированный респиратор N95. Медицинская маска тоже защитит, но не полностью, заключил он.