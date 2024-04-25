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13:37, 25 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали опасность песчаной пыли из Африки

Аллерголог Болибок: дошедшая до России пыль из Африки может попасть в легкие

Фото: Joe Penney / Reuters

Песчаная пыль из Африки, которая дошла до российских регионов, может при вдыхании попасть в легкие. Такую опасность в беседе с NEWS.ru назвал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, субмикронные частицы при вдыхании могут попасть в самую глубину легких — альвеолы. Оттуда их невозможно извлечь, указал врач. Силикатная пыль вызывает силикоз. Заболевание относится к разряду профессиональных, и занимаются им профпатологи.

Размер частичек, которые могут попасть в альвеолы, составляет доли микрона. Эта мелкодисперсная пыль имеет минеральный состав, поэтому она не способна вызвать аллергическую реакцию. Респираторы помогут избежать попадания частиц в легкие. От песчаной пыли лучше всего поможет сертифицированный респиратор N95. «Медицинская маска тоже спасет, но не полностью», — заключил Болибок.

Ранее желтые осадки выпали в Крыму и Белгороде. Сначала небо стало желтым, а после дождя на машинах и предметах остался налет. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил осадки африканской пылью и песком, добравшимися до России.

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      Мария Черкасова
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