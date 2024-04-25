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11:17, 25 апреля 2024Экономика

Выпадение в России желтых осадков объяснили

Синоптик Тишковец: в Белгород и Крым добрались африканская пыль и песок

Кадр: Telegram-канал Белгород №1

В двух российских регионах выпали желтые осадки. Их появление объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Необычное явление заметили в Белгороде и Крыму. Сначала небо стало желтым, а после дождя на машинах и предметах остался налет.

Тишковец рассказал, что виновниками произошедшего стали африканская пыль и песок, добравшиеся до России. Он добавил, что греческие метеорологи дали мощной песчаной буре, пришедшей из Сахары и накрывшей Балканы, имя «Красная Минерва». «Концентрация гидрометеоров пыльной и песчаной бури из Сахары ничтожна мала», — прокомментировал ситуацию с необычными осадками в России синоптик. Специалист также предупредил, что африканскую пыль может перенести и на северо-запад страны.

Ранее в апреле стало известно, что ядовито-зеленый ручей испугал жителей Пензы.

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      Полина Кислицына
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