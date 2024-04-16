Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 16 апреля 2024Экономика

Ядовито-зеленый ручей испугал жителей российского города

Ядовито-зеленый ручей испугал жителей Пензы

Кадр: Telegram-канал Mash

Ручей ядовито-зеленого цвета испугал жителей Пензы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Водоем кислотного оттенка заметили на улице Гагарина — его заснял на видео местный житель. Пензенцы утверждают, что не наблюдали подобного явления раньше, хотя в 2020 году ручей страдал от сбросов канализации из-за прохудившейся трубы. После того, как ее починили, водоем несколько лет оставался чистым.

Предварительной причиной инцидента назвали аварию. Все обстоятельства произошедшего, а также его виновника ищут местная администрация и Народный фронт.

Ранее стало известно, что в Гукове Ростовской области в поле разверзлась бездна. На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть громадную ровную круглую дыру глубиной не менее 15 метров. Причину ее появления пока не выяснили.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Блогерша Лерчек и ее муж решили избавиться от дома на фоне развода

      Шлеменко проведет два боя за три недели

      Госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на миллиарды рублей

      Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы Глюкозы

      Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

      Под Москвой невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы

      На Западе назвали следующие действия ВС России после освобождения Часова Яра

      Санду назвала дату референдума о присоединении Молдавии к ЕС

      Туриста нашли бездыханным в Португалии при странных обстоятельствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше