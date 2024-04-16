Ядовито-зеленый ручей испугал жителей российского города

Ядовито-зеленый ручей испугал жителей Пензы

Ручей ядовито-зеленого цвета испугал жителей Пензы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Водоем кислотного оттенка заметили на улице Гагарина — его заснял на видео местный житель. Пензенцы утверждают, что не наблюдали подобного явления раньше, хотя в 2020 году ручей страдал от сбросов канализации из-за прохудившейся трубы. После того, как ее починили, водоем несколько лет оставался чистым.

Предварительной причиной инцидента назвали аварию. Все обстоятельства произошедшего, а также его виновника ищут местная администрация и Народный фронт.

Ранее стало известно, что в Гукове Ростовской области в поле разверзлась бездна. На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть громадную ровную круглую дыру глубиной не менее 15 метров. Причину ее появления пока не выяснили.