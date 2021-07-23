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Диетологи назвали пять видов мешающих похудению напитков

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Фото: Meritt Thomas / Unsplash

Американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру и препятствуют похудению. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Диетолог Эшли Нейдер (Ashley Nader) рассказала, что зачастую при похудении внимание уделяется только еде, однако отказ от высококалорийных напитков с содержанием сахара также очень важен. Так, всего один «невинный» напиток может добавить 500 килокалорий к рациону.

Первыми в списке вредных для фигуры напитков стали соки. По словам диетолога Клары Лоусон (Clara Lawson), они содержат много сахара и лишены полезной клетчатки. Она рекомендует съедать свежий фрукт вместо сока или выбирать варианты напитка с наименьшим содержанием сахара и выпивать не больше половины стакана.

Алкогольные коктейли также вредны при похудении. Диетолог Линдси ДеСото (Lindsey DeSoto) советует пить низкоуглеводное пиво или экстра-брют игристые вина вместо таких коктейлей, как, например, Пина колада и Маргарита. Вне зависимости от выбранного алкогольного напитка специалисты не рекомендуют выпивать больше одного-двух бокалов в день.

В списке оказались и газированные напитки, поскольку в них много сахара. Лоусон утверждает, что диетические газировки также вредны, и их нельзя считать здоровым выбором. В их состав входят искусственные подсластители, которые не только усиливают тягу к более калорийным продуктам, но и, как показывают исследования, могут нарушать регуляцию уровня сахара в крови и баланс кишечных бактерий. Заменить газировку можно ароматизированной сельтерской водой.

Тем, кто хочет сбросить вес, также не стоит добавлять в кофе ароматизированные высококалорийные сливки. «Лучше разбавлять кофе несладким ванильным миндальным молоком или овсяным молоком», — сказала Нейдер.

Сладкие спортивные напитки стали пятыми и последними в списке. Они также содержат много сахара и килокалорий. ДеСото советует отдавать предпочтение простой воде, зеленому чаю или черному кофе, если тренировка проходит в начале дня. Эти напитки способствуют расщеплению жира.

Ранее сообщалось, что врачи и диетологи предупредили о вреде газировки для мозга. По их мнению, постоянное употребление кофеина, содержащегося в газированной воде, может привести к химическим изменениям в мозге.

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