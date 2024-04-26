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08:01, 26 апреля 2024Россия

В Москве Mercedes влетел в столб на Патриарших прудах и попал на видео

На Патриарших прудах Mercedes влетел в столб, пассажиры и водитель скрылись

В Москве Mercedes GLE 300 протаранил столб на Патриарших прудах. Об этом, публикуя кадры с места аварии, сообщает Mash в Telegram-канале.

На кадрах видна иномарка с включенной аварийкой и столб, перекошенный от столкновения. Компания, находившаяся внутри автомобиля, делает фотографии на фоне искореженного автомобиля.

Предварительно. после фотосессии компания молодых людей скрылась. Автомобиль, на котором она попала в аварию, принадлежит компании по аренде транспортных средств. Очевидцы рассказали, что до аварии люди на Mercedes гоняли по центру Москвы.

Днем ранее, 25 апреля, в Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne пытался проехать по разведенному мосту. Гребенка «зажевала» бампер автомобиля, из-за чего на асфальт вылился антифриз. По словам очевидцев, после аварии водитель и пассажиры Porsche сбежали с места происшествия.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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