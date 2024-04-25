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09:26, 25 апреля 2024Россия

В Петербурге Porsche попытался проехать по разведенному мосту

В Петербурге Porsche попытался проехать по разведенному Троицкому мосту

В Санкт-Петербурге автомобиль Porsche Cayenne пытался проехать по разведенному мосту. Видео последствий этого публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, что у иномарки с московскими номерами сильно повреждена передняя часть и переднее колесо. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Предварительно, Porsche в районе двух часов ночи проехал на красный сигнал светофора и протаранил крылья моста, которые опускались. Гребенка «зажевала» бампер автомобиля, из-за чего на асфальт вылился антифриз. По словам очевидцев, после аварии водитель и пассажиры Porsche сбежали с места происшествия.

В августе 2021 года автомобиль BMW с депутатом Госдумы успел перелететь разводящийся Благовещенский мост в Петербурге и попал на видео. На записи видно, что машина проезжает по мосту, части которого начинают подниматься и уже находятся под небольшим наклоном.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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