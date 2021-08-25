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BMW с депутатом Госдумы пролетел разводящийся мост в Петербурге и попал на видео

BMW с депутатом Госдумы Романовым перелетел разводящийся Благовещенский мост в Петербурге
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В Санкт-Петербурге автомобиль BMW с депутатом Госдумы успел перелететь разводящийся Благовещенский мост и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На записи видно, что машина проезжает по мосту, части которого начинают подниматься и уже находятся под небольшим наклоном. Судя по дорожной разметке, автомобиль движется по встречной полосе. В следующем кадре водитель останавливается перед ограждениями.

Как пишет Mash, инцидент произошел около 00:30. В салоне автомобиля находился депутат Михаил Романов. Предположительно, его водитель понял, что не успевает проехать, и решил набрать скорость. Он двигался со стороны Английской набережной.

В разговоре с изданием «Фонтанка» Романов заявил, что заснул на заднем сиденье после рабочего дня и не заметил, как его перевезли через закрытый для движения мост. По его словам, он сориентировался в ситуации уже после остановки автомобиля. Депутат указал, что сам попросил составить протокол в отношении водителя. «Уверен, что сотрудники ДПС примут законное решение и водитель понесет ответственность», — сказал он.

Романов подчеркнул, что на мосту не было заграждений, а на светофоре был мигающий красный, и перелет через мост — это фантазии, так как разведение произошло через несколько минут после пересечения моста. «Водитель — не камикадзе и не планировал совершать никаких полетов. Но правонарушение, конечно, есть. Приношу свои извинения», — добавил он.

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