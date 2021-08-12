В Москве влетевший в толпу автомобиль зажал женщину у остановки и попал на видео

В Москве на улице Миклухо-Маклая автомобиль Skoda врезался в толпу людей на остановке

На юго-западе Москвы автомобиль влетел в толпу людей. После ДТП женщина оказалась зажата между обломками автобусной остановки и транспортным средством. Авария попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая. Автомобиль Skoda на скорости врезался в толпу людей, которые находились на автобусной остановке. По предварительным данным, пострадала женщина — она оказалась зажатой между машиной и обломками разрушенной остановки. Также пострадала 16-летняя девушка, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На данный момент сотрудники МЧС России занимаются разблокировкой пострадавшей.

Ранее в Майкопском районе Республики Адыгея на 98-м километре автодороги «Кавказ» около станицы Кужорской произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибла девушка, которая была за рулем машины Lada, а также пассажир автомобиля Mazda. Позднее в больнице скончались пятилетний ребенок и взрослый мужчина.