Шестеро россиян пострадали при ДТП с автобусом в Петербурге

Шесть человек госпитализированы после ДТП с пассажирским автобусом в Санкт-Петербурге

Шестеро россиян пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Кировском районе Санкт-Петербурга. Отмечается, что всем пострадавшим потребовалась госпитализация, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой помощи.

Происшествие с пассажирским автобусом случилось на Ленинском проспекте. Отмечается, что пассажиры пострадали в момент удара автобуса об столб. В МВД агентству сообщили о семи пострадавших, которым потребовалась госпитализация.

В свою очередь в прокуратуре Кировского района начали проверку. Также в надзорном ведомстве уточнили, что водитель был трезв. По данным источника агентства В ГУП «Пассажиравтотранс», водитель уснул за рулем. На данный момент его опрашивают сотрудники ГИБДД. Сам автобус оказался технически исправен.

Ранее в шестеро взрослых и пятеро детей пострадали при ДТП в российском регионе. ЧП произошло на 109-м километре федеральной автодороги М-3 «Украина». Отмечается, что россияне пострадали при столкновении микроавтобуса и двух легковых автомобилей.