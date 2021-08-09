Машина с четырьмя россиянами протаранила фуру и попала на видео

На Калужском шоссе автомобиль Kia, в котором находились четверо россиян, протаранил фуру на огромной скорости. Видео аварии публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости выезжает на встречную полосу, после чего врезается в фуру. После аварии машина сталкивается с другим грузовиком и загорается.

Как сообщает РИА Новости, в результате ДТП погибли четыре пассажира легкового автомобиля. Авария произошла на 58-километре Калужского шоссе в поселении Вороново.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло смертельное ДТП с девятью автомобилями. По данным ГИБДД, причиной аварии стало нарушение правил движения водителем грузовика. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Также стало известно о пяти пострадавших — их госпитализировали.

