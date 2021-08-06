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Названа причина смертельного ДТП с девятью автомобилями на российской трассе

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Причиной смертельного ДТП с девятью автомобилями на трассе М-4 Дон в Аксайксом районе Ростовской области стало нарушение правил движения водителем грузовика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по региону, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции», — сообщили в ведомстве.

Авария произошла ранее 6 августа на 1070-м километре трассы. Столкнулись два грузовых и семь легковых автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Также стало известно о пяти пострадавших — их госпитализировали.

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