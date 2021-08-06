Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с девятью машинами ребенка

Ребенок, который пострадал в смертельном ДТП с девятью автомобилями в Ростовской области, находится в реанимации. Об этом сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, передает ТАСС.

По данным ведомства, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Также стало известно о пяти пострадавших — их госпитализировали.

ДТП произошло утром 6 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В результате аварии столкнулись две грузовые машины и семь легковых автомобилей.

Ранее смертельное ДТП с шестью автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Погиб один человек, который был за рулем каршеринга. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль BMW, за рулем которого находился директор по продажам крупного бренда в индустрии красоты.