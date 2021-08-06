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Последствия смертельного столкновения девяти автомобилей в России сняли на видео

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Последствия смертельной аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где столкнулись девять автомобилей, попали на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах видно несколько покореженных автомобилей и валяющиеся рядом металлические части. Одна из легковых машин оказалась полностью смята.

Авария произошла 6 августа на 1070-м километре трассы М-4 «Дон». Столкнулись две грузовые машины и семь легковых автомобилей. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. По данным регионального управления МЧС, среди погибших есть двое детей. Уже известно о том, что четырех пострадавших госпитализировали.

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