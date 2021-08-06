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Россиянин за рулем грузовика сбил двоих детей в Петербурге

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Фото: Максим Мишин / РИА Новости

В Петербурге на Колтушском шоссе грузовик сбил двоих детей, брата и сестру. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Инцидент произошел вечером в четверг, 5 августа, на трассе Санкт-Петербург — Колтуши во Всеволожском районе. 52-летний россиянин за рулем тягача Volvo с прицепом сбил переходящих дорогу восьмилетнюю девочку и ее двухлетнего брата. Как пишет «Фонтанка», 6 августа у мальчика день рождения.

В настоящий момент дети находятся в реанимации. Состояние обоих оценивается как тяжелое. По словам врачей, дети получили множественные переломы, а также ушибы головного мозга.

Также сообщается, что дети переходили дорогу в неположенном месте.

Ранее стало известно, что в Москве россиянка, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП два ребенка погибли.

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